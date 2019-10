Tartu võrkpallivõistkonnad alustasid hooaega säravate tulemustega võõrsil

​Naiskond jätkab tuttava tuumikuga

Naiskond alustab hooaega põhikoosseisus sama tuumikuga, lahkunud on kuus ja saabunud kuus uut mängijat. Peatreener Kristjan Kais ei näe mängijate vahetusel naiskonna tugevusele suurt mõju. Möödunud nädalavahetusel alustaski värske koosseis uut hooaega Balti liigas.

Esimesel võistluspäeval tuli mängida Riia võrkpallikooliga. Kohtumine oli tasavägine ning võiduks tuli pingutada üle kahe tunni, kuid avageimi kaotuse järel kindlustati võit 3:2. Kadi Kalm panustas 22 punktiga ning talle järgnesid Kerttu Lääne (14 punktiga), Laura Reiter (11 punktiga) ja Ingrid Kiisk (10 punktiga).

Pühapäev on otsustav

Tartu naiskonna hoog ei raugenud ka järgmisel võistluspäeval, kui alistati Jelgava/LLU 3:0. Efektiivseima mängijana tõi Ingrid Kiisk 17 punkti ning teisel mängupäeval olid tartlased selgelt üle nii blokipunktide arvestuses kui ka rünnakul.

Naiskonna peatreener Kais on esimeste mängudega Balti liigas igati rahule jäänud. «Kui saame viis punkti kuuest, ja seda võõral väljakul, on see kindlasti hea tulemus. Eriti oluline oli võita Riia võrkpallikooli, kes on otsene konkurent ja tugev vastane,» rääkis ta.

19. oktoobril ootab Tartu ülikooli spordihoones ees ärev kohtumine Taltech/Tradehouse’i naiskonnaga, kes on tartlastele tugev kodune konkurent. «Mängijad on enamjaolt meile tuttavad, oleme nendega juba varem kõvasti madistanud. Lähme sinna pingevabalt ja arvan, et tuleb äge mäng,» ütles Kais.

Peatreener näeb tartlastes potentsiaalseid mängijaid Eesti rahvusnaiskonda, kuid ennekõike tuleb ära oodata uue peatreeneri valik. Kais tõstis esile, et naiste võrkpallis on tase nõrgem, sest palli mängitakse kooli või töö kõrvalt ning pigem on koondunud asjaarmastajad. Kaisi sõnul ei ole naiskonnas selliste kogemustega mängijaid nagu näiteks meestel Kert Toobal.

Tartu mees- ja naiskonna mänedžeri Hendrik Rikandi sõnul on möödunud nädalavahetuse kaks võitu hea märk. «Me võitsime Riia võrkpallikooli, kes on teistest tunduvalt rohkem treeninud. Usun, et see oli naiskonnale hea motiveerija,» lausus Rikand. Temagi hindab 19. oktoobri kodumängu üheks tähtsaimaks. «See mäng on ilmselt hooaja oodatuim ning paneb palju paika. Ei taha ju kodusaalis võitu ära anda, muidu on hiljem põhiturniiril tulemuse eest raske mängida,» ütles ta.

Küpsed mängijad

Tartu naiskonna mängijate hulgas näeb mänedžer samuti head materjali, et Eesti rahvusnaiskonda pääseda. Selline kogemus muudaks tema hinnangul Tartu klubi tugevamaks. «Hea näide on Ingrid Kiisk, kes treenis terve suve koondisega ning on nüüd tunduvalt küpsem mängija. Kui möödunud hooajal tuli teda liidrirolli võtmisega julgustada, siis nüüd on ta palju enesekindlam,» lisas Rikand.

Naiste poolele Naiskonna hiljutised tulemused Tartu Ülikool / Bigbank – Jelgava/LLU 3:0

Tartu Ülikool / Bigbank – Riia Võrkpallikool 3:2

