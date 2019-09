Õpilasfirma katsetusena sündinud biokastid jõudsid kolme aastaga tootmisse

Nüüdseks on muutunud ka ettevõtte nimi ja koosseis. Firma kannab nime OÜ Festera Bioboxes ja neljast esialgsest õpilasfirma liikmest on alles üks: tegevjuht Joonatan Oras, keda aitavad tema kunagised mentorid Mart Jallai ning Madis Vodja. Nüüd kannab biokast nime Wastefox ning see jõudis tänavu seeriatootmisse. Selle aasta suve algusest ehk kolme kuuga on Festera Bioboxes müünud Eestis 200 kasti.