Aastakümneid oma aega oodanud uhked nikerdused jõudsid konservaatorite töölauale

Talle endale on lõõgastusmoment siiski teisejärguline, sest ERMi konservaatorite käe all on tõsine kultuuriväärtus: 17. sajandi lõpust pärinev altar, arvatavasti epitaaf või epitaafretaabel ehk altari ehissein. Konserveerimistööde põhjalikkusest annab aimu tõsiasi, et 3,5 x 2 meetri suurusele teosele loodetakse ring peale saada kahe aastaga.