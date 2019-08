Ultrasportlane Rait Ratasepp võitis kolmanda MM-hõbeda, kuid jäi ilma oma maailmarekordist

Panevėžysise MM oli Ratasepa kolmas ultravõistlus kahe ja poole kuu jooksul. Ratasepp tunnistas, et võistlus oli väga raske. «Juba ujumine oli keeruline, mis näitab, et ma ei olnud varasematest võistlustest korralikult taastunud. Seetõttu oli keeruline ka jooks. Aga täitsin endale seatud eesmärgi alistada distants alla 20 tunni ja olen sellega väga rahul,» ütles Ratasepp.

Eestlane avaldades samaaegselt tunnustust võistluse võitnud ja uue rekordi püstitanud Karaśele: «Ta on omaette klassist. Parandada minu püstitatud kahekordse ultratriatloni tippmarki (19:42.57) peaaegu tunniga, on märkimisväärne. Mul on hea meel, et sain ise kõrvalt näha, kui võimsalt uus rekord sündis.»