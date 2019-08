Tasuta bussid kasvatasid sõitjate hulka järsult ja kestvalt

T asuta bussisõidu alguses, pisut enam kui aasta tagasi oli inimeste eufooria suur ja bussid pilgeni täis, kuid sõitjate hulga kasv Tartumaa tasuta maakonnaliinidel polnud ühekordne võnge.

Tartumaa ühistranspordikeskuse juhatuse liige Tõnis Piir võrdles, et mullu juulis sõitis tasuta maakonnabussidega 131 269 inimest, aasta varem tasuliste bussidega 97 083 inimest. Lisandunud 34 186 sõitjat annab aastaseks kasvuks 35,2 protsenti. Tänavu juulis oli Tartumaa tasuta bussides sõitjaid juba 153 049 – aastane kasv veel 16,6 protsenti. Tõsi, lisandus ka liinikilomeetreid, sest mõnd liini on pikendatud ja mõnele väljumisi lisatud.

«See näitab, et bussidega sõita on populaarne,» ütles Piir.

Kui aasta tagasi 1. juulil hakkas suuremas osas Eestis kehtima maakonnaliinidel tasuta bussisõit, oli uue süsteemi rakendumisega hulk probleeme, nüüdseks on neist paljud leidnud lahenduse.

Bussid täis

Et nullpileti kehtestamine muutis nii mõndagi, on ühistranspordi korraldajad pidanud esimese 12 kuuga tegema liinivõrgus ümberkorraldusi. Näiteks liinidel, kus sõitjate hulk on kõige rohkem kasvanud, on vahetatud väikesed bussid suuremate vastu. Ka on tehtud muudatusi bussigraafikutes ja sõidusuunas. Mullu sügisel toodi liinidele kolm suurema mahutavusega lisabussi, näiteks Tartu-Elva liinile.

Tartu maakonnas on 278 bussiliini, mida teenindab 58 bussi.

Praegune maakonnaliinide süsteem on jätkusuutlik, ehkki sõltub suuresti majanduse tervisest ja riigi rahakoti paksusest, ütles Tõnis Piir.

Kõrvekülast pärit ja sageli tasuta bussisõitu kasutav Ruta Dengo rääkis, et tema on praeguse süsteemiga rahul ja loodab, et see jätkub samal moel. Temaga ühel meelel oli veel mitu Tartu bussijaamas bussi oodanut.

Näiteks 16-aastane Mikk Korkmann hakkas enda sõnul pärast uue süsteemi kasutuselevõttu bussiga tunduvalt rohkem sõitma. Tasuta bussisõit peaks tema meelest olema kindlasti ka tulevikus soovijatele tagatud. Küll tõi Korkmann murekohana välja asjaolu, et bussid käivad endiselt liiga suure ajavahega – graafik võiks olla tihedam.

Tartust pärit Kerttu Kuslap nentis, et bussides on üsna kitsas, aga on tore, et inimesed üha rohkem ringi liiguvad ja selleks meelsasti ühissõidukit kasutavad. Kuslap ise sõidab bussiga sageli vanaemale külla.

Kokkuvõttes hästi

Piir võttis kokku, et tasuta sõidu esimene aasta on laabunud kenasti. On olnud ka palju lihtsalt lõbu pärast sõitjaid ning lagastamist ja lõhkumistki, kuid seda laadi nähtused käivad ühistranspordiga paratamatult kaasas. Raskeimaks ajaks pidas Piir tasuta bussisõidu algust, kus sõitjate hulk kasvas ootamatult suureks.

Tartumaa ühistranspordikeskus on viimase aasta vältel liine pikendanud, neid korrigeerinud, samuti tekitanud mõne uue liini, nii on liinikilomeetreid varasemaga võrreldes lisandunud 13,9 protsenti.

Piir avaldas veendumust, et praegune süsteem on jätkusuutlik, ehkki sõltub suuresti majanduse tervisest ja riigi rahakoti paksusest. «Fakt on see, et hakati rohkem sõitma ja inimestele selline süsteem sobib,» ütles ta.