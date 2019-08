Elva valla olümpiamängud keerlevad sauna ümber

Eelmisel aastal osales võistlusel seitse küla, tänavu on oodata kümne küla esindajaid. Rõngu rahvamaja juhataja Mari-Liis Vanaisak rääkis, et võistkondades on tavaliselt kümme kuni viisteist inimest ning igal aastal on olnud ka palju pealtvaatajaid ja kaasaelajaid, mis tähendab, et laupäeval on oodata inimesi kokku umbes paarisaja ringis.