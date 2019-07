Peeter Olesk: tutvus kõrgema astmega uue semestri eel

Lühidalt öeldes tuldi meile teel kõrgemast haridusest ülesmäge vastu pigemini üliõpilaskommetes kui säärases õpikirjanduses, mille läbilugemine tagas üldjuhul hindeks «hea».

Mida too «hea» tegelikult tähendas, selle tegi meile oma esimesel loengul väliskirjandusest teise semestri algul selgeks professor Villem Alttoa. Ta ütles järgmist. Ülikool jaguneb kaheks. Üks on diplomitsehh, teine teadusetsehh. Esimeses tuleb olla kiire ja püsida graafikus, teine nõuab aega ja süvenemist.

Võimalik, et nii kinnitades püsis tal meeles omaenese noorus. Võimalik, et värskelt seisis tal silme ees filoloog ja teatrimees Jaak Rähesoo, kelle põhjalikkus oli vaieldamatu, aga kes ei tahtnud olla rääkimismasin.

​Professor ise luges nüüdses mõttes õhtumaist maailmakirjandust paari DDRis (Saksa Demokraatlik Vabariik e Ida-Saksamaa – toim) avaldatud leksikoni põhjal minimaalselt võrdleva kirjandusteaduse tulemusi kaasates. Nõnda nimelt nägi ette ka vastav programm. Nõukogude teaduses oli «maailmakirjandus» küll lubatud, teadushariduses absurdsel kombel aga mitte. Seda asendaski «väliskirjandus» üksikute maade kaupa, iga maa ülejäänutest lahus.

Ent sõna- ja käsiraamatuid ei maksa muretseda ka umbropsu.

Regionaalse vaatevinkli tõi eesti filoloogidele sisse alles hilisem professor Jüri Talvet, võrdleva kuni Bütsantsi idapiirini kümmekond aastat pärast Jüri Talvetit siinkirjutaja. Ent rääkimismasina halastamatusest ei pääsenud meiegi.

Kohe algab sügissemester 99 II. Erinevalt meie noorpõlvest on õpikirjanduse ookeanis praegu kala rikkalikult, kuigi mõned tuulevaikuse augud on ometi jäänud.

Üks selliseid on eesti keele foneetika ehk hääldusõpetus nii tervikliku kursusena kui ka valitud peatükkide ulatuses.

Mul on käepärast Peter Roachi, siinkohal eesti keeli, «Inglise keele foneetika ja fonoloogia. Praktiline kursus» (4. tr, Cambridge’i ülikooli kirjastus 2009; 1. tr 1983). Raamat ei ole paks, ainult 231 trükilehekülge, millele on siiski kasulik lisada (uuesti tõlkes) «Cambridge’i inglise keele hääldussõnastik» (18. tr, sama kirjastus 2011; 1. tr 1991), kuna professor Peter Roach on ka selle sõnastiku üks vastutavaid toimetajaid.

Tema õpik on mõeldud 20-tunniseks kursuseks. See sisaldab rahvusvahelise foneetilise alfabeedi märgid, õpiku kasutamise juhendid, viite võrguversioonile www.cambridge.org/elt/peterroach, olulisemad metakeelsed mõisted, ainete käsitelu, märkmed õppejõule, suulised ja kirjalikud ülesanded koos vastustega, loendid täiendavast ja soovitavast kirjandusest ning helikasseti.

Ma ei arva, et see õpik olgu esimene omataoline, mille Tartu ülikoolide ja kõrgemate õppeasutuste üliõpilane peaks endale muretsema, liiati on inglise keel väga variandirikas. Ent sõna- ja käsiraamatuid ei maksa muretseda ka umbropsu. Seega on teatav ülevaade nende raamatute kasutegurist paratamatu, eriti ainetes, kus nn stabiilne õpik üldse puudub.

Olgu niisuguseks aineks näiteks «Makromajandus humanitaaridele». Või «Heaoluühiskonna põhja-euroopalik profiil». Või «Viljakasvatuse areng rohelisest revolutsioonist kuni mahepõllunduseni». Jah, need on valikained, aga näiteks eesti keele foneetika peab olema kohustuslik ka väljaspool eesti filoloogiat. Muidu me saame eesti keele häälduse ERRi järgi ja see on paraku hüsteeriline.