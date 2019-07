Endine õpetaja võitis suure pokkeriturniiri

Uku Valner ütles, et turniiril oli kõige tähtsam kinni pidada enda seatud plaanist. «Oluline on keskenduda oma mängule ning mõista, et esimeste päevadega ei ole võimalik turniiri ära võita. Tuleb jääda kannatlikuks ning õiget hetke oodata,» sõnas ta.