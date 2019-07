Tuhanded Lõuna-Eesti lapsed peavad suveperioodil hakkama saama vaid leiva ja saiaga

Toidupanga projektijuhi Claudia Vihma sõnul napib Lõuna-Eestis annetusi, kuigi tegemist on piirkonnaga, kus suhteline vaesus on Eesti kõrgeim ning abi on kõige rohkem vaja. «Kuigi meil on Lõuna-Eestis palju tublisid annetajaid seisab piirkond silmitsi olukorraga, kus puuduse käes kannatavatele inimestele pole mõnikord midagi peale saia- ja leivatoodete võimalik jagada,» ütles ta.