Foto: tänavalt leitud väike deegu ootab varjupaigas oma peremeest

Deegu on väike näriliseliik deegulaste sugukonnast. Looduses elavad deegud suurte karjadena Tšiilis läänerannikust kuni Andideni. Deegu kerepikkus on kuni 15 cm, koos sabaga on tal pikkust 25 cm. Ta on süüria kuldhamstrist suurem, kuid meriseast väiksem.