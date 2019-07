Toomel jalutajad kohtuvad kunagiste kuulsustega Tartu Ülikoolist

Kõik näitusel kujutatud isikud on õppinud või õpetanud Tartu ülikoolis ja elanud Tartus 19.-20. sajandil. Peale selle on nad hilisemas elus mõjutanud kodumaa või Eesti kultuurilugu, poliitikat või saavutanud kuulsust teadustööga.

Silmapaistvate isikute lood on kirjas eesti ja inglise keeles ning neid illustreerivad fotod suurkujudega seotud paikadest. Näituse «Kultuuride kohtumispaik – Tartu» stendid on üleval Tartu ülikooli muuseumi ja Inglisilla vahel kuni 31. oktoobrini. See väljapanek on osa 29. novembril avatavast uuest ülikooli ajaloo püsinäitusest.