31-aastase Deini asukoht on siiani teadmata

Möödunud nädala reedel, 21. juunil Nõos oma sõbra juures käinud ning siis jalgsi Tartu poole teele asunud Dein ei ole tänaseni koju Rahingele jõudnud. Seni kogutud infole tuginedes võidi Deini näha peale seda veel ka 24. juuni õhtul Nõo kandis liikumas, ent pärast seda on mehe asukoht teadmata.

Mehel on terviseprobleeme ning viimastel päevadel ei ole tema liikumise kohta politseile uusi vihjeid laekunud. Ka pole ta nädala vältel kasutanud telefoni, pangakaarti või olnud kontaktis inimestega, kellega muidu igapäevaselt või –nädalaselt reeglina läbi käib. Seda arvesse võttes on politseil alust arvata, et Dein võib olla ohtu sattunud. Politsei suhtles mehe tuttavate ja teistega, analüüsis panga- ja telefoniandmeid, kogus turvakaamerate salvestused ning viis 27. juunil Nõo kandis läbi mastaapsema maastikuotsingu, ent meest pole seni õnnestunud leida.

Tööversioone on mitmeid ning hätta sattumise kõrval kaalub politsei näiteks ka võimalust, et oma terviseseisundist tulenevalt võib mees end ka tahtlikult varjata. Nii on Nõo kandis, kus meest väidetavasti viimati nähti, kontrollitud kõrvalhooneid ja mahajäetud maju, kust mees peavarju võiks otsida.

Politsei jätkab turvakaamerate salvestuste kogumise ja analüüsiga saamaks lisainfot Deini võimalikust liikumissuunast. Kuna mitmetel ettevõtetel või ka eramajadel võib olla valvekaameraid, mille olemasolust politsei veel teadlik ei ole, palutakse kõigil Nõo ja Rahinge kanti jäävatel kaameraomanikel vaadata üle salvestused 23. juuni õhtul kella 18st kuni seniajani. Mehe tuvastamine kaamerapildilt võiks olla keskmisest hõlpsam, kuna tegu on võrdlemisi pika kõhna musta riietunud ja habetunud mehega. Kui arvate, et teie kaamerasalvestusel võib olla näha otsitav mees, palutakse sest teatada piirkonnapolitseinik Tarmo Selgisele telefonil 53868718.

Veel palub politsei, et Nõo, Rahinge ja seal ümbruses elavad inimesed kontrolliksid täiendavalt üle oma kinnistule jäävad hooned, kuhu kõrvalistel on ligipääs ja kuhu võib hädasolija peavarju otsima minna.

Teada on, et Dein on harjunud jalgsi liikudes läbima ka pikemaid vahemaid, seepärast palutakse tähelepanelik olla ja oma tähelepanekuid politseiga jagada ka kõigil teistel Tartumaa elanikel.