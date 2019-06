Kas Tartu laulupeo piletihind oli liialt krõbe? Korraldaja ei pea kriitikat põhjendatuks

«Enne mind oli üks mees kahe väikse lapsega, tema loobus pileti ostmisest, ehkki talle seletati, et ikkagi juubelilaulupidu. Kassas piletiostust loobujaid tundus olema väga palju,» kirjeldas Niitra. «Mõtlesin, et kas juubelilaulupidu peab tähendama mingeid ulatuslikke ja kalleid vip-sektoreid (mis on olemuselt lihtsalt lavale lähemal asuvad puupingid), kas see on mõeldud üksnes majanduslikult hästi kindlustatud inimestele (ehkki ma ei pea ennast ka ise päris vaeseks) ja loobusin põhimõtteliselt selle raha järele haisva pileti ostmisest.»