Näitus avab laulupidude süngemat poolt

Jakob Hurda programmilises laulupeokõnes «Kolm soovi» kostvatest mõtetest ja ülekutsetest said pärast esimest üldlaulupidu 1869. aastal Eesti rahvusliku ideoloogia nurgakivid. Just seda esimest kõnet on võimalik näha laulupeomuuseumis, kus täna avatakse uus püsinäitus «Oma viisi hoides».