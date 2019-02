Galerii: kõned, kontsert ja melu vabariigi aastapäeva aktusel ERMis

Linnapea kõneles, et Tartu on lisaks akadeemilisele tegevusele olnud läbi sajandite ka oluline ettevõtluslinn ning siinsed tööstuse lipulaevad on kindlalt rivis ja maailmaski kõvad tegijad. Meenutades jaanuaris toimunud sTARTUp Day ärifestivali, sõnas linnapea, et uued ettevõtmised on Tartusse alati oodatud ning et Tartu soovib rakendada kõiges nutikat, ergast ja kaasaegset mõtteviisi, et saaks koos elanikega areneda üha edukamaks suunanäitajaks.