Vaata, kes valiti Tartu aukodanikeks ja Tartu Tähe kavalerideks

Ettevõtja Leida Kikka juhib 1994. aastast aktsiaseltsi Samelin, millest on tema käe all saanud üle maailma tuntud militaar-, turva- ja tööjalanõude tootja. Alates 2017. aastast valmistatakse militaarjalatseid NATO armeeüksustele. Ettevõte annab tööd ligi sajale inimesele.

Sihtasutuse Tartu Kiirabi juht Ago Kõrgvee on kaasaegse Eesti kiirabisüsteemi ning esimese erakorralise meditsiini osakonna rajaja. Suure initsiatiivikuse, töövõime ja pühendumusega on ta andnud olulise panuse kiirabiteenuse ja erakorralise meditsiini eriala arendamisse.

Maalikunstnik Heldur Viires on ligi 30 aastat hoidnud ja edendanud pallaslikku maaliharidust Tartus Konrad Mägi Ateljee juhataja ja maaliõpetajana ning jätnud olulise jälje Eesti kultuuri- ja kunstilukku. Kunstnikuna on Heldur Viires viljelenud peamiselt figuraalset portree- ja maastikumaali, monotüüpiat, teaduslikku illustratsiooni ning kujundanud ja illustreerinud ilukirjandusteoseid.

Tarmo Kerstna on teenekas koolijuht ja haridustegelane. Tema elutööks on olnud kolme kooli – Tartu 10. Keskkooli (praegune Tartu Mart Reiniku kool), Ülenurme gümnaasiumi ja Ülenurme muusikakooli – ülesehitamine. Tarmo Kerstna oli väga hinnatud direktor nii õpilaste, õpetajate kui lastevanemate hulgas.

Tartu Ülikooli emeriitdotsent Valve-Liivi Kingisepp on pühendanud oma elu eesti keele hoidmisele ja arendamisele, tema teadustöö on keskendunud eesti vana kirjakeele sõnavara uurimisele. Valve-Liivi Kingisepp on olnud väga hinnatud õppejõud ning teaduse populariseerija.