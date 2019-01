Tartu toetab noortesporti 1,5 miljoni euroga

7. jaanuaril kinnitas linnavalitsus noortespordi tegevustoetused spordiklubidele. Toetuste kogusumma suurenes sel aastal üle 77 000 euro ületades 1,5 miljoni piiri. Toetust saavad 62 spordiklubi 34 spordialal. Rahalise toetuse maksimaalseks määraks ühe lapse kohta kinnitati 250 eurot, mis on 16 euro võrra rohkem kui eelmisel aastal. Populaarsemad spordialad Tartus on jätkuvalt jalgpall, ujumine ja võimlemine, millele järgnevad sulgpall ja kergejõustik.

Traditsiooniliselt toetab linn ka andekaid noorsportlasi, kes on 2018. aastal saavutanud kõrgeid tulemusi rahvusvahelistel tiitlivõistlustel. Neile mõeldud toetus on sel aastal kokku 25 000 eurot. Kokku toetab linn 6230 spordiklubides harrastavat noorsportlast, kelle elukohaks rahvastikuregistri andmetel on Tartu linn.