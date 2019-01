Do judokad võitsid Eesti meistrivõistlustel tosin medalit

Naiste kaalukategoorias -52 kg võttis oma esimese tiitli täiskasvanute vanuseklassis Anna Liisa Nurm. Vaid 14 aasta ja 6 kuu vanuselt on ta üks noorimaid, kes sellise saavutusega kunagi hakkama on saanud. Lisaks võitis Nurm hiljem kulla ka kadettide arvestuses.

Klubide arvestuses võitis Do meeste seas teise koha karika. Naiste arvestuses jäi Do kolmandaks ning naiskadettide arvestuses saavutati samuti teine koht.

Pronksi võitsid Kaur Margus Villako (E -23 kg), Joonatan Elvis Liias (E -30 kg), August Martin Nurm (E -34 kg), Kertu Kikka (DG -38 kg), Marvet Kirs (D -27 kg), Bert Berg (D -34 kg), Karl-Martin Villako (C -34 kg), Karl Markus Saar (C -50 kg), Markus Purge (C -55 kg) ja Romet Raad (C -70 kg).