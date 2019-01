ERMi videvikufestival avalikustas tänavused esinejad

Tänavuse festivali üheks olulisemaks esinejaks on positiivses mõttes veidrat ning omapärast popmuusikat viljelev Rozi Plain (Ühendkuningriik), kes on oma karjääri jooksul üllitanud neli albumit ja tänavu aprillis ilmub tema viies heliplaat «What a Boost», mida mainekad väljaanded on juba iseloomustanud kui «võrgutavalt tasakaalust väljas head kraami» (Uncut) ja «viimistletult joovastavat» (MOJO).