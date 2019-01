Elva neiu jäi Viljandis kadunuks

Tartu noorsoopolitseinik Kirsika Jõks kirjeldas, et neiu lahkus oma Elva vallas asuvast elukohast juba mullu jõulude paiku. «Sealt läks ta Viljandisse sugulaste juurde ning kodustel oli temaga kontakt, ent viimastel päevadel puudub ka Viljandi sugulastel teadmine, kuhu neiu sealt edasi võis minna,» märkis noorsoopolitseinik.

Ta selgitas, et Šherelin vestles viimati oma emaga sotsiaalmeedias 14. jaanuaril. Pärast seda ei ole temaga enam kontakti saadud ning neiu asukoht on teadmata. Politsei seni kogutud info lubab arvata, et tütarlaps võib viibida Tartus või Viljandis.