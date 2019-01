Linnaraamatukogus saab näha kiiksuga nukke

Gerri Orgma sõnul saab iga nukk alguse ideest, milleks võib ainest anda ka kirjandusklassika. Näiteks Shakespeare, vendade Grimmide või Victor Hugo teosed. Järgmisena on tähtis töömaterjal, millest põhiosa alates karkassitraadist on saadaval igas tavalises ehitusmaterjalide poes. Aga kindlasti lisanduvad ka kõikvõimalikud kodused varud: sitse-satse-pitse või näiteks äraviskamata jäänud saeketi tükk... Merineitsi selgrooks.

Nukumeister peab lugu mustast huumorist ja seda on märgata ka tema nukkude puhul, mis pakuvad vaatamist enam kui hetkeks. Näitusel saab vaadata Punamütsikest, kes uhkeldab hundinahaga, või siis õnnetut Merineitsit, kelle kalasabast on tükk nahka pandud. Mõne nuku eest kõnelevad juba nimed, nagu näiteks «Magus elu» või «Vana hobu tahab ka kaeru». Eksponaatide seas on kauneid fantaasianukke nagu Mäekristall ja Lumevalgus, aga ka 18. sajandi rokokookostüümides paarike.