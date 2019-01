Tartu toetab tänavu kultuuriprojekte 735 400 euroga

Abilinnapea Madis Lepajõe sõnul peeti kultuuritoetuste jagamisel silmas mitmekesist ja kvaliteetset kultuuriprogrammi, mis on suunatud nii kohalikele elanikele kui ka Tartut külastavatele turistidele. «Tuleva aasta kultuurielu keskmes on kindlasti Tartu laulupeo 150. juubelit tähistavad sündmused,» sõnas Lepajõe ning lisas, et kogu alanud kultuuriaastat võimendab Tartu kandideerimine Euroopa kultuuripealinnaks 2024. «Otsuse, kas Tartu selle tiitli võidab, teeb ekspertkomisjon hiljemalt septembris,» ütles Lepajõe.