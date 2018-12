Oma teist last ootav Mustvee naine läks tänavu 17. juulil 60 kilomeetri kaugusele Tartu ülikooli kliinikumi sünnitusosakonda. Kodust kliinikumi poole sõites olid naisel valud iga viie minuti tagant. Ämmaemanda läbivaatusel selgus, et emakakaela avanemist oli kolm sentimeetrit. Ämmaemand kinnitas, et see on raseduse lõpus normaalne ning saatis naise tagasi koju. Lapseootel naine läkski koju, teised tema pereliikmed tööle. Paar tundi hiljem, täpsemalt kell 8.38 sündis selles kodus igasuguse kõrvalise abita uus ilmakodanik.