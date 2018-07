Kliinikumist tagasi saadetud naine sünnitas paar tundi hiljem kodus

Mustvees elav teist last ootav naine pöördus möödunud nädala teisipäeval 60 kilomeetri kaugusele Tartu ülikooli kliinikumi sünnitusosakonda. Kodust kliinikumi poole sõites olid valud iga viie minuti tagant. Ämmaemanda läbivaatusel selgus, et avanemist oli kolm sentimeetrit. Ämmaemand kinnitas, et see on raseduse lõpus normaalne ning saatis naise tagasi koju. Tagasi haiglasse soovitati pöörduda siis, kui veed on tulnud. Esimene laps sündis naisel samuti üsna kiiresti – kogu protsess võttis vaid viis tundi.