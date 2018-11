Aasta ehitaja on Ehitustrusti projektijuht Jaano Tootsi

«Aasta ehitaja konkursi võitja, suurte kogemustega projektijuhi Jaano Tootsi eestvedamisel valminud Arvo Pärdi Keskusest on saanud tõeline maamärk mitte ainult maailmakuulsa maestro loomingu kiituseks, vaid ka insenertehnilises mõttes. Suurepärane saavutus Eesti ehitusmaastikul,» ütles Eesti Ehitusettevõtjate Liidu tegevdirektor ja konkursi žürii esimees Indrek Peterson.

Konkursi eesmärk on leida parim ehitusjuht, kelle töö on pälvinud tunnustuse nii töö tellija, arhitekti, projekteerija kui ka omaniku järelvalve teostaja poolt. EEEL valis parimat ehitajat juba kümnendat aastat järjest ning konkursi eesmärk on ehitaja ameti väärtustamine ja oma ala parimate tunnustamine.