Tartu eelarvesse laekus kümne kuuga 139 miljonit eurot

Linna tulud on seejuures olnud 1,7 miljonit eurot suuremad kui kulud. Suurimaks tuluallikaks on Tartus üksikisiku tulumaks, mida laekus 66,3 miljonit eurot ehk 88 protsenti eelarvest, teatas Tartu linnavalitsus.

Toetusi on laekunud 53,9 miljonit eurot, kaupade ja teenuste müügist 15,2 miljonit eurot, muid tulusid 1,9 miljonit eurot, sealhulgas ASilt Tartu Veevärk dividende 500 000 eurot ning põhivara müügist 700 000 eurot.

Kulude maht oli 137,6 miljonit eurot ehk 72 protsenti eelarvest. Tööjõukulud on olnud 54,3 miljonit eurot, majandamiskulud 40,2 miljonit eurot, toetusi on antud 16,7 miljonit eurot, põhivara soetuseks on kulunud 20,9 miljonit eurot ning intressikuludeks 500 000 eurot.