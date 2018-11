Lähipäevil tuleb Tartus arvestada mitmete liikluspiirangutega

Teekatte taastamistööde tõttu on kolmapäeval, 7. novembril kell 8–18 liikluseks suletud Mesika tänav majade number 3 ja 17 vahel ning Mesika 21 ees.

Bussi nr 2 ümbersõiduteekond on Kraavi-Ristiku-Variku. Mesika bussipeatus on suletud ja ajutine peatus asub Ristiku tänaval (Ristiku-Mesika ristmiku lähistel).

Sõidukite ümbersõit on marsruudil Aardla-Roopa-Ringtee või Aardla-Raudtee-Kabeli.

Koolibussidele võimaldatakse reede hommikul läbipääs, pärastlõunal peavad ka need sõitma ringiga.

Bussid nr 19 ja 6 on suunatud sõitma Võru-Kabeli-Raudtee ja vastupidi. Need bussid ei läbi Autokeskuse peatust, ajutised peatused on paigaldatud Võru tänavale (Võru-Aardla ristmiku lähistele).