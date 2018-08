Üheslaulmine läks lahti lipulooga

Eesti lipu lipulaulu kirjutas helilooja Enn Võrk 1922. aastal. Laulu sõnade autor on vaimulik Martin Lipp, tema loodud salmid nägid esimest korda trükivalgust juba 1897. aastal.

On raske ette kujutada, mida tundsid inimesed neid sõnu lugedes siis, kui Eesti riigi loomiseni jäi veel paar aastakümmet. Igaüks saab seda küsimust küsida praegu endalt aga nüüd, mil Eestil sünnist on möödas sada, kuigi iseseisva riigi aastaid on neist vähem kui pool.