Tartu ülikooli kliinikumi juhiks saab Priit Eelmäe

Kliinikumi nõukogu esimees Urmas Klaas ütles, et Eelmäe veenis nõukogu kõige enam, kuidas lahendada kliinikumi ees seisvaid uusi ülesandeid. «Priit Eelmäel on terviklik vaade, kuidas Tartu ülikooli kliinikumi kui Eesti meditsiini lipulaeva edasi arendada ning kogemus Haapsalu neuroloogilise rehabilitatsioonikeskuse väljaarendamisel,» lausus Urmas Klaas.

Priit Eelmäe ütles Tartu Postimehele, et Tartu ülikooli kliinikum on seni väga hästi juhitud. «Mul on ainult kiidusõnad seni ametis olnud juhatusele,» lisas ta.

Eelmäe tõdes, et kindlasti saab asju teha kliinikumis pisut teisiti ja mingi aja tagant tulebki pöörata neile tähelepanu teise nurga alt. «Olen palju juhtinud visioonis tähelepanu personalipoliitikale. Näiteks on oluline motiveerida värskelt ülikooli lõpetanud Tartu ülikooli kliinikumi tööle. Samuti peab olema motiveeriv tasutamissüsteemi, et väärtustada staaži, mis töötajatel on,» rääkis ta.

Priit Eelmäe on lõpetanud Tartu 5. keskkooli ja Tartu ülikooli 1994. aastal liikumis- ja sporditeaduste erialal ning kaitsnud 1997. aastal samas teadusmagistri kraadi füsioteraapia valdkonnas. Eelmäe on töötanud Tartu ülikooli kehakultuuriteaduskonna õppeprodekaani, Tartu ülikooli füsioteraapia- ja terviseedenduse õppetooli lektori ning juhatajana, Tallinna ülikooli Haapsalu kolledži terviseedenduse ja rehabilitatsiooni kompetentsikeskuse taastusravi valdkonna juhina. 2008. aastast on Eelmäe Haapsalu rehabilitatsioonikeskuse juhatuse esimees ning arendanud välja Eesti meditsiinis olulise valdkonna. Eelmäe on olnud Eesti haiglate liidu liige ning Eesti füsioterapeutide liidu president.

Tartu Ülikooli Kliinikumi sihtasutuse nõukogu esimees Urmas Klaas avaldas nõukogu nimel tänu ja lugupidamist senisele kliinikumi juhatuse esimehele Urmas Siigurile. «Doktor Siigur on teinud 16 aasta vältel väljapaistvalt head tööd kliinikumi juhtimisel ja arendamisel maailmatasemel ülikoolihaiglaks.»