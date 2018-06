Muudatused maakonna bussiliikluses jõustuvad pühapäeval

0–eurose piletihinnaga liine teenindavad bussid on märgistatud sildiga «tasuta» bussil või selle elektroonilisel liinitablool.

Bussi sisenedes tuleb bussijuhile öelda, millisesse peatusesse soovitakse sõita ning seejärel enda sõit registreerida ehk valideerida ühiskaart. Kui sõita soovijal puudub ühiskaart ja ta ei soovi seda osta, siis väljastab bussijuht sõitjale vastava pileti. Ühiskaarti on võimalik soetada otse bussijuhilt hinnaga 2 eurot. Ühiskaardi soetamine on ühekordne väljaminek. Inimesed, kellel on hetkel ühiskaardid olemas, ei pea uut soetama.