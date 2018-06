Rannaraamatukogu aitab puhkaja aega sisustada

Traditsiooniliselt laenutavad noored malevlased rannas iga päev värskeid ajalehti, erinevaid ajakirju ja nipiraamatuid. Raamatuvalikus leidub midagi igas vanuses lugejale. Pakutakse kergemat sorti meelelahutuslikku kirjandust, lasteraamatuid ja koomikseid. Kirjandust on nii eesti, vene kui ka inglise keeles.

Kui raamatut rannas läbi ei jõua lugeda, võib rannaraamatukogu templiga varustatud teose koju kaasa võtta ja järgmine kord tagastada randa või lähimasse raamatukogu tagastuskasti. Need lugejad, kelle jaoks rannas olev valik napiks jääb, on alati oodatud suvelugemist otsima linnaraamatukogu peamajja või harukogudesse, mis kuni 19. augustini on avatud suvise töögraafiku alusel tööpäeviti 10-18.