Võru tänaval algavad suured teetööd

Suuremahulised tee- ja tehnovõrkude ehitustööd Võru tänava lõigul Riia ristmikust kuni Tehase tänavani on esialgselt kavandatud kuni augusti lõpuni.

Liiklejatel palutakse järgida ajutisi liikluskorraldusvahendeid ja arvestada, et piirangute tõttu on piirkonna liiklus häiritud. Sõidukijuhtidel on soovitav valida teine sõidumarsruut.