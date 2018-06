Euroopa mõrukas jõudis Tartu ülikooli loodusmuuseumisse

«Euroopa mõrukas (Rhodeus amarus) on mõruka perekonda karplaste sugukonda kuuluv kalaliik. Täiskasvanuna on ta kuni 10 cm pikkune. Elab madalaveelistes mageveekogudes. Euroopa mõrukas on levinud Kesk- ja Ida-Euroopas ning Väike-Aasias, keda Eestist pole varem leitud,» kirjeldas uue kalaliigi leidu Sergei Põlme, kes märkas esimesi mõrukaid 2. juunil 2018 Pärnu jões tindisaarte juures snorgeldades.

Mõrukas on suuresti taimtoiduline kala ja võib olla toiduks suurematele kaladele. Ta on huvitava sigimistrateegiaga: spetisaalse muneti abil koeb kala oma marja veekogu põhjas elavate karpide sisse, kus mari ja vastsed saavad mõnda aega kaitstult areneda.

«Kudemise ajal omandavad isased erksamad värvid mistõttu oli neid ka vees lihtsam ära tunda, ütles Põlme. «Pärnu jões tundub olevat elujõuline asurkond ja on alust arvata, et see lühiealine kala on siin viibinud juba mitme põlvkonna jagu,» lisas ta.