Mõned ekspressrongid sõidavad kiirrongidest kauem, kuid Elron piletihinda ei langeta

Elroni müügi- ja arendusjuhi Ronnie Kongo kommenteeris, et Tartu jaamas juhtunud õnnetuse tõttu on osade ekspressrongide sõiduaeg tavapärasest pikem.

«Igale rongile vastavalt sõiduaja erinevusele eri hinna kehtestamine ei ole otstarbekas ega reisijale ka alati arusaadav, mistõttu oleme jäänud harjumuspärase jaotuse juurde – tavarongidel on üks hind ning ekspressrongidel teine hind,» lisas ta.

«Tahan siiski rõhutada, et tegemist on ajutise olukorraga, kus ka tavarongide sõiduaeg on pikenenud. Seejuures kulub Tallinnast Tartusse sõitmiseks küll rohkem aega, kuid näiteks Tallinnast Jõgevale jõuavad rongid sama kiiresti,» selgitas Kongo.