Tartu Ülikooli teaduskooli juhib Riin Tamm

Eksperdikomisjon tõstis esile Riin Tamme tegevust teaduse populariseerimisel, kooliõpilaste teaduse juurde suunamisel ja andekatele noortele mõeldud tegevuste eestvedamisel. Tal on doktorikraad ning ta on paistnud teaduse populariseerijana silma nii teadusbussi kui ka telesarja «Rakett 69» meeskonnas. Need tegevused loovad teaduskooli nähtavuse suurendamiseks head eeldused. Komisjon hindas kõrgelt ka Riin Tamme avatud suhtlusstiili ja head pingetaluvust. Samuti tunnustati tema teadlikkust sellest, mida õpilased vajavad.