Galerii: sportlikud tudengid on vallutanud Tartu

Kuiugi võistluste ametlik avamine on täna õhtul Eesti Rahva Muuseumi juures, on spordisaalides ja -väljakutel rassitud juba hommikust saadik. Esimesed võitjadki on selgunud, kui Tamme staadionil läks täistuuridel käima kergejõustikuprogramm.