Prokuratuur: Kajar Lemberi kriminaalasi on lõpusirgel

Riigiprokuratuuri avalike suhete juht Harry Tuul võttis kokku, et kriminaalmenetluses on üle 20 füüsilisest ja juriidilisest isikust kahtlustatava, kes on seotud 36 soodustuskelmuse juhtumiga.

«On alust arvata, et Kajar Lember on seotud neist ligi pooltega. Ühtlasi lisanduvad Lemberi puhul korruptsioonikuriteod,» nentis Tuul. «Menetluse käigus on üle kuulatud umbes 100 tunnistajat. Kokku on kriminaalasja materjale ligikaudu 100 köidet ehk enam kui 20 000 lehekülge tõendeid ja muid dokumente. Kriminaalasjaga tegeleb tavapärase ühe asemel kaks prokuröri, kelle käes on juba pool kogu sellest materjalist, mille ettevalmistamine kaitsjatele koopiate tegemiseks juba käib.»

Kajar Lemberi kinni pidamisest saab selle kuu lõpus mööda juba kaks aastat. Eelmise aasta oktoobri avaldatud arvamusloos kritiseeris Lember uurimise aeglust, kuna süüdistust pole ei saa ta enese sõnul enda avalikkuse ees kaitsta.

«Kohtueelne uurimine on toimunud põhjendamatute viivitusteta,» ütles Tuul. «Kuigi aeg-ajalt on pööratud tähelepanu sellele, et menetlus on veninud, siis kriminaalasja maht räägib iseenda eest.

Menetlustoimingutest on jäänud teha veel mõned – kolmele kahtlustatavale lõpliku kahtlustuse esitamine. Prokuratuur loodab, et kahtlustatavate kaitsjad leiavad oma kiiretes igapäevastes asjatoimetustes mõne tunni, et kriminaalasja kohtueelse uurimisega kiiremini ühele poole saada.»