Riho Illak teeb vahelduseks aiatööd

Tartu Postimehele rääkis Illak, et ei kahetse Põlvas veedetud aega sellest hoolimata, et tundis vallaelu piiratud suutlikkust, mille on kaasa toonud regionaalpoliitika. Praegu jätkab ta kodus arhiivi läbivaatamist, kaugem eesmärk on dokumentidel põhinev raamat.