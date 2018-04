Veel viimane võimalus tutvuda Tartmusi näitustega

Projektiruumis on kuni 15. aprillini avatud näitus «100-aastased teosed Tartu Kunstimuuseumis», mis seob Tartmusi rikka kunstikogu ja Eesti Vabariigi juubeliaasta. Kõik näitusel esitatud tööd on loodud 1918. aastal, kunstnikest on esindatud August Jansen, Jaan Koort, Ants Laikmaa, Herbert Lukk, Anton Starkopf, Balder Tomasberg, Ado Vabbe ja Eduard Wiiralt.