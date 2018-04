Selgitati välja Tartu parimad noored võimlejad

«Kindlasti on rühmvõimlemine tüdrukute seas üks populaarsemaid spordialasid, kuid ujumine ja tantsuklubid pakuvad meile nüüd juba konkurentsi. Kuna ala on raske, siis võimlejad ei jää trenni tegema ja loobuvad enne juunioride klassi jõudmist,» ütles võistluste peakorraldaja, võimlemisklubi Janika juhataja Nevel Mölder. «Praegu on juunioride klassis päris palju noori võimlejaid, loodame et nad jäävad edasi võistlema ka meistriklassis.»