Toomas Järveoja: Elva valla sada pingelist päeva

Lisaks suurele pildile oma vallas peame asetuma veel suuremale, Tartumaa ja Eesti konteksti. Tartumaa omavalitsute liidul on ülesanne jälgida ja suunata kogu Tartumaa arengut veel jõulisemalt, kui seda tegi maavalitsus. Liidu aseesimehena võin kinnitada, et ehkki liikmete arv on vähenenud, on huvid ja mastaabid selle võrra ka suurenenud.

Võrreldes liitunud omavalitsuste valitsemiskuludega Elva valla valitsemiskulud vähenesid ja saime siiski pakkuda vallajuhtidele motiveerivat palka. Nüüd on osa volikogu liikmeid leidnud, et need kulud vajaksid siiski vähendamist. See on volikogu õigus, ent samas näeme, et teiste raha oskavad hästi lugeda just need, kes ise alles hiljuti oma valdades endale märkimisväärseid ning täiesti ebamõistlikke hüvesid ja hüvitisi määrasid.