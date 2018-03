Video: noored päevavargad ronisid üle Tasku keskuse katuseparkla piirete ja loopisid inimestele lund kaela

Tasku keskuse äri- ja kliendisuhete juht Kristel Tannik ütles, et kuna tegemist on avaliku parklaga ja suure hoonega, siis ei suuda turvatöötajad tervel majal ja igal nurgatagusel silma peal hoida. «See, kui inimene soovib ise oma elu ohtu panna ja üle piirde ronida, on tema enda südame ja mõistuse asi,» lisas ta. Tannik kinnitas, et katuseparklale paigaldatakse veel üks turvakaamera. Ka talle jäi mõistmatuks, miks ronijaid filminud isik ei läinud infoletti ning teavitanud intsidendist turvatöötajaid.

Tartu politseijaoskonna noorsoopolitseinik Veronika Kivilaid ütles, et täna ja lähipäevil pole keegi politseile Tasku keskuse parkimismaja katuse veerel istuvatest noortest hädaabinumbril teada andnud. «Teavitanud pole ka mitte see sama inimene, kes ohtu näinuna mobiiltelefoni järele haaras, ent abi otsimise asemel hoopis videojäädvustuse tegi,» märkis Kivilaid.

Ta lisas, et kuna politseil teave vahejuhtumist puudub, võib siiski rahus tõdeda, et säärane katuse äärel turnimine lõppes sel korral õnnelikult ja keegi viga ei saanud. Kivilaid jätkas, et ei saa märkimata jätta, et niisugune teguviis on äärmiselt ohtlik ning ei pea omama ilmatu suurt fantaasiat kujutamaks ette, mis võinuks katusele ronijatega alla kukkumisel juhtuda.

«On oluline, et vanemad lastega võimalikest linnaruumis valitsevatest ohtudest ja seaduskuulekast käitumisest räägiks,» rääkis politseinik. Kivilaid lisas, et adrenaliini otsijatele on loodud mitmeid legaalseid ja ohutuid võimalusi, kus oma ronimisoskusi proovile panna, näiteks erinevad seikluspargid, kus on olemas järelevalve ning mille tingimused sobivad turnimiseks.

Veronika Kivilaid märkis, et oluline on veel, et keegi ei annaks hoogu takka sellistele ohtlikele ettevõtmistele. «Kambavaim on kahtlemata motivaator, sest üldjuhul harrastatakse kõrgustes turnimist seltskonnas. Ka turnimisest fotode ja videote sotsiaalmeedias jagamine võib õhutada selle nägijaid eluohtlike tagajärgedega tegevusele,» nentis ta.