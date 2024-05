ARVUSTUS Antiikmaailma surm, võim ja armastus meie ajas

Priit Strandbergi lavastuse keskmes on igihaljad teemad: surm, võim ja armastus. Range kuningas Kreon (Aivar Tommingas) on võtnud trooni pärast seda, kui ta õepojad selle üle võideldes üksteise käe läbi hukkusid, ning andnud korralduse, et linna rünnanud venda ei tohi matta. See otsus on vastumeelne langenute õele Antigonele (Lena Barbara Luhse), kes otsustab kuninga keelust üle astuda ja venna hingele rahu anda.