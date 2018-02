Sinimustvalge pandi lehvima ka elevaatori katusele

Tartu Milli tehnikajuht Mati Pihlak märkis, et idee lipuga linnaruumi kaunistada tuli juhtkonnalt, kuna asutakse ühes Tartu kõrgemas kohas.

Sinimustvalge lipp pole elevaatori otsas varem teadaolevalt lehvinud. Sõja ajal oli seal õhutõrjekahur ja hiljem raadiosaatja linna jaoks. «Kunstnik Aleksander Pilari maalil 1947. aastast on sinna punalipp maalitud, kuid pole teada, et see tegelikult seal lehvis,» märkis Pihlak.