Vikipeedia artiklikonkursiga arendatakse eesti õiguskeelt

«Meil on väga hea meel, et inglise keele pealetungi ajal on rahvusülikool võtnud vedada Miljon+ projekti. Seadusetegu ja kohtupidamine käivad Eestis ikka eesti keeles ja omakeelse õigusterminoloogia vaba kättesaadavus veebientsüklopeedias on väga tähtis,» selgitas konkursi olulisust Eesti advokatuuri esimees Hannes Vallikivi.