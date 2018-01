Torustiku ehitus sulgeb osaliselt Kuperjanovi tänava

Bussiliini number 7 ajutine marsruut on Pepleri - Tiigi (vasakule) - Vaksali (paremale). Teenindamata jäävad peatused Vallikraavi ja Kuperjanovi. Loodud on üks ajutine bussipeatus, mis on tähistatud Tiigi tänavale Naerumaa lasteaia taha.