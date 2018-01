Postiljon mõisteti süüdi põhiseaduse rikkumises

Lõuna ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokuröri Ülle Hõraku sõnul on selline juhtum Eestis üpris erandlik. «Sõnumisaladuse rikkumist ei tule ette tihti, kuid veel haruldasem on see, et postiljon jätab niivõrd pika aja vältel kohale toimetamata üle 800 kirja, mille ta hoopis avab lootuses leida ümbrikutest raha või midagi väärtuslikku,» ütles prokurör. «Endise postiljoni kuriteole saadi lõpuks jälile, kui tema korteris märgati palju võõrastele inimestele adresseeritud ja avatud kirju.»

Hõraku sõnul tuleneb edastatavate sõnumite saladuse õigus Eesti Vabariigi põhiseadusest. «Sõnum on igasugune kirjavahetuse või sidevahendi abil edastatud info: kiri, foto või ka telefonikõne. Sõnumisaladus on kaitsmisväärne juhul, kui saatja on äratuntavalt püüdnud sisu teadasaamist kolmandatele isikutele välistada. Kuritegu on toime pandud siis, kui teo toimepanija loob endale või kolmandale isikule võimaluse sõnumiga tutvuda – kõnealusel juhul avanud ümbriku,» ütles prokurör. Hõraku lisas, et oluline on loomulikult ka see, kuidas sõnum on kaitstud, näiteks otsepostitusreklaamil ei ole sõnumisaladuse mõistes kaitsmisväärset teavet.