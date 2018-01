Aparaaditehases oodatakse koeri kohvikusse

Kohvikus ootavad osalejaid ja nende lemmikuid mitmed auhinnamängud ja loosimised ning soovi korral on võimalik kõigil näidata, mille poolest just nende koerad talendikad on. Feliveti kliiniku loomaarst ja Eesti maaülikooli õppejõud Aleksandr Dedjulja lemmikute tervisest ja vaktsineerimisest ning vastab küsimustele.

«Mõte koerahuvilisi kohvikusse külla kutsuda on peas mõlkunud juba pikemat aega. Sellega tahame külalistele teada anda, et nad võetakse alati meie juures oma neljajalgsete sõpradega soojalt vastu,» ütles röstikoja esindaja Vassili Niroda.

Koerte kohvikupäeva korraldab Coffeeling esimest korda, kuid huvi korral soovib röstikoda koostöös Karritehasega traditsiooni jätkata.