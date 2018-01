Trükimuuseumis saab näha haruldast reavalamismasinat

Külastajad saavad trükimuuseumis näha 1972. aastal valmistatud masinat töös, proovida ise masinladuja ametit ja valmistada sulatinast kirjarea, mille saab soovi korral kaasa lunastada.

Eesti trüki- ja paberimuuseumi direktori Lemmit Kaplinski sõnul on Eestis teadaolevalt kaks linotüüpi, millest ainult üks on töökorras. «Tegemist on ühe kõige olulisema seadmega 20. sajandi trükikojas, millega valmistati trükkimiseks ette peaaegu kõik raamatud ja ajalehed,» lisas Kaplinski.

Linotüübi abil valatakse sulatina spetsiaalsetesse tähematriitsidesse ning valmistatakse korraga üks tinasulamist kirjarida. Ühe raamatu jaoks läheb vaja tuhandeid ridasid ning mitusada kilo metalli.

Trükimuuseum tutvustab linotüüpi seoses «Väikse printsi» käsitööversiooni valmistamisega. Hooandja ühisrahastuskeskkonna ühe edukama projektiga koguti toetust selleks, et valmistada Eesti 100. sünnipäevaks piiratud tiraažiga käsitööversioon armastatud teosest.

«Alustasime tööd detsembris ja täna on juba pool «Väikese printsi» tinaridasid valmis. Oleme masinaga piisavalt vaeva näinud, et julgeme nüüd seda ka külastajatele demonstreerida,» selgitas trükimuuseumi meister Jörgen Loot.

Baltimaades unikaalne Trüki- ja paberimuuseum on Tartus Kastani tänaval Aparaaditehase loomekvartalis tegutsev eramuuseum, kus eksponeeritakse 19. ja 20. sajandist pärit kõrgtrükitehnikat, korraldatakse erialaseid õpitube ja koolitusi, valmistatakse tellimustrükiseid ja võõrustatakse külaliskunstnikke erinevatest riidest.