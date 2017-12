Rahvusliblika valimisel juhib pikalt pääsusaba

Eestile uue loodusliku taustaga sümboli hääletamine veebisaidil rahvusliblikas.ee algas 16. oktoobril. Veebilehel on võimalik tutvuda kandidaatidega, keda on eelvaliku tulemusena üheksa: sini-paelöölane, rohukedrik, leinaliblikas, raba-võiliblikas, mustlaik-apollo, pääsusaba, lapsuliblikas, harilik päevakoer ja silmiksuru. Kõigist neist on foto ja mõnerealine tutvustus.

Pääsusaba röövik. | FOTO: Peeter Kümmel / Sakala

Pääsusaba on olnud hääletajate lemmik üsna algusest peale. Näiteks 18. oktoobril kell 10.45 oli sini-paelöölasele antud 37, pääsusabale 26 ja lapsuliblikale 9 häält. Samal päeval kell 21.40 oli aga esikolmik säherdune: pääsusaba 212, sini-paelöölane 87 ja leinaliblikas 33 häält.

Põhjalikult saab kandidaatidega tutvuda siin. Asjakohane pildimaterjal ja teave on avaldatud ka suhtlusmeedias.